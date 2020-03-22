Parkları dolaşıp teker teker uyardılar. - Son Dakika

Parkları dolaşıp teker teker uyardılar... Polis ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlar için teyakkuza geçti

SAMSUN - Samsun'da Korana Virüse karşı sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar kuralları ihlal ederken, polise park. bahçe ve sokaklarda denetim yapıp yaşlı insanları evlerine gönderdi.

Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaşların Korona Virüs hastalığına karşı sokağa çıkması yasaklanırken, Samsun'da yasağın ilk gününde bir çok vatandaş sorumsuz davranarak yasağı ihlal ettiler. Vatandaşların polise ihbarı üzerine Samsun polisi hem park ve bahçeler ile sokaklarda denetim yaptı hem de sokaktaki vatandaşların ihbarına gitti. Polis ekipleri park ve bahçe ile sokaklarda bulunan 65 yaş ve üzerindeki yaşlı insanları uyarıp ikaz edip evine gönderdi.