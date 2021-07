Parklarıyla göz dolduran Kocasinan'da çocuklar çok mutlu - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği farklı ve fonksiyonel park çalışmalarıyla göz dolduruyor. Modern parklarda kişisel becerilerini geliştirmenin yanı sıra keyifli ve eğlenceli vakit geçiren çocuklar, çok mutlu olduklarını belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzellikleri içine barından Kocasinan'a yakışan yaşam alanları inşa ederek, vatandaşların yaşam kalitesini yükselttiklerini söyledi.

Tasarım yönünden fark oluşturan ve donanım ile fonksiyonel bakımından örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, modern parklar ile Kocasinan'ı yeşile bürünmüş farklı bir kent haline getirdiklerini vurguladı. Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, farklı parkların Kocasinan'a ve Kayseri'ye ayrı bir güzellik kattığını dile getirerek, "Kocasinan'ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan'ı daha da güzelleştiriyoruz. Kocasinan bölgesinde her gün binlerce insanın hoşça vakit geçirmek için uğradığı parklar çocukların vazgeçilmez mekanları arasında yer almaktadır. Parklarımızı, daha da güzelleştirmek ve gönül rahatlığıyla kullanılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Geleceği umut dolu çocuklarımızın parklarda özgürce oyunlarını oynayacakları, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz. Ayrıca yeni yaptığımız uygulamalarımızla çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyor. Yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri'de yaşamaları içindir." ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe hazırlamak için mahalle mahalle, sokak sokak ve her bir cadde de çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Parklarda eğlenirken öğrenen ve keyifli vakit geçiren çocuklar ise yapılan çalışmalarla parkların gece-gündüz daha güzel ve daha güvenli hale geldiğine dikkat çekerek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ