Parkomat görevlisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Parkomat görevlisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ta parkomat görevlisi, yerde bulduğu 685 lirayı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta parkomat görevlisi, yerde bulduğu 685 lirayı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkette parkomat görevlisi olarak çalışan Kurtuluş Kamaş, görev yerine geldiğinde bir ağacın altında 685 lira buldu.

Parayı alan Kamaş'ın, durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan zabıta ekipleri, bulunan 685 liranın Gülperi Bucak'a ait olduğunu belirledi.

Parkomat görevlisi Kamaş, zabıta ekiplerinin eşliğinde bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Parkomat görevlisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Parkomat görevlisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

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