Parkomat görevlisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ta parkomat görevlisi, yerde bulduğu 685 lirayı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta parkomat görevlisi, yerde bulduğu 685 lirayı sahibine teslim etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkette parkomat görevlisi olarak çalışan Kurtuluş Kamaş, görev yerine geldiğinde bir ağacın altında 685 lira buldu. Parayı alan Kamaş'ın, durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan zabıta ekipleri, bulunan 685 liranın Gülperi Bucak'a ait olduğunu belirledi. Parkomat görevlisi Kamaş, zabıta ekiplerinin eşliğinde bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş, Zabıta, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:21 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Parkomat görevlisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Son Dakika

Bakan Soylu'dan AYM Başkanı'nın "Anlamadan eleştirme" sözlerine yanıt: Ben okuduğumu gayet iyi anlıyorum

Kılıçdaroğlu'ndan "Abdullah Gül aday gösterilecek mi?" sorusuna yanıt: Bizim şu anda bir adayımız yok

Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor

Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz

Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı

Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu