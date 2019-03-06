Parkomat Görevlisine Taksiciler Tarafından Park Dayağı İddiası
59 dakika önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde parkomat görevlisi T.Ö., iddiaya göre otopark ücreti nedeniyle çıkan tartışma sonucu taksi durağında bulunan 4-5 şoför tarafından darp edildi.
Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde parkomat görevlisi T.Ö., iddiaya göre otopark ücreti nedeniyle çıkan tartışma sonucu taksi durağında bulunan 4-5 şoför tarafından darp edildi.
Olay, Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya Caddesi üzerinde parkomat uygulamasını yürütmekte olan saha görevlisi T.Ö., cadde üzerine park eden bir taksiye ücret makbuzu yazdı. Daha sonrasında parkomatçı ile taksi şoförleri arasında otopark ücreti konusunda tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucu taksi şoförleri, parkomat görevlisi T.Ö.'yü darp ederek burnundan yaraladı.
Küfür etti iddiası
Yaşanan tartışma esnasında taksiciler, parkomat görevlisinin kendilerine küfür ettiğini ve daha sonrasında tartışmanın yaşandığını iddia etti. Parkomatçı T.Ö. ise taksi şoförlerinin, yazılan makbuza itiraz ettikten sonra kendisine hem küfür edip hem de dayak attığını iddia etti. Otopark yeri ücreti konusunda çıkan ve parkomat görevlisinin yaralandığı kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce darp edilen parkomatçı ve taksi şoförlerinin ifadelerine başvuruldu.
Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu
Yaşanan olay sonrasında polis ekiplerince ifadelerine başvurulan taraflar arasında kısa süreli bir tartışma daha yaşandı. Ekipler araya girerek tartışmanın tekrardan büyümesini önledi. T.Ö., kendisine saldıran 4-5 kişilik taksici grubundan şikayetçi oldu. Taksiciler ise parkomatçının kendilerine küfür ettiği iddiasıyla şikayetçi oldukları öğrenildi. - SAKARYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:11 Kaynak: İHA
Yıllar Sonra Birbirlerini Bulan İki Kardeşin Dramı
Altın Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar
28 Yaşındaki Genç, Evine Girdiği 72 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etti
Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı