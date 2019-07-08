Son Dakika Haberleri: Parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında kavga
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında kavga

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta yaya geçidinden geçen parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında kavga, System.String[]
Kahramanmaraş'ta yaya geçidinden geçen parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Hükümet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sivil ekip aracıyla seyir halinde olan polis memuru Hacı Ç. (45) ve polis memuru İbrahim B. (30) Yeni Hükümet Bulvarı üzerindeyken, parkomat görevlisi Muhammed Y. (35) ile aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre, görevli karşıdan karşıya geçerken, seyir halinde olan sivil polis aracına yönelik, "Yayalara neden yol vermiyorsun lan, size kuralları öğreteceğim" şeklinde ifadelerde bulundu. Polis memuru Hacı Ç. ise yavaşlayarak yol verdiğini belirterek, parkomat görevlisine yanıt verince aralarında tartışma çıktı. Parkomat şefi olduğu öğrenilen Ahmet B. (32) tartışmaya dahil olurken, iddiaya göre parkomat görevlileri polis memuru Hacı Ç.'ye saldırdı.

Parkomat görevlilerinin polis memuru Hacı Ç.'yi darp ettiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedilirken, saldırgan parkomatçı Muhammed Y.'nin hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan 22 suç kaydının olduğu ve şuanda gözaltında olduğu öğrenildi. Kavga sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:36 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, kavga, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pendik'teki magandanın cezası belli oldu Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 19:52:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]