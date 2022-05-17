Parkta 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü! Meryem Yılmaz'ın kardeşi konuştu: Ablam 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu - Son Dakika
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Parkta 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü! Meryem Yılmaz'ın kardeşi konuştu: Ablam 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu

17.05.2022 14:59
Parkta 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü! Meryem Yılmaz'ın kardeşi konuştu: Ablam 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu

Esenyurt'ta Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez'in davasında tanıklar dinlendi. Meryem Yılmaz'ın kardeşi Onur Yılmaz ifadesinde, "Odanın dışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seni öldürürüm' dediğini duydum. Meryem de 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu" dedi.

Esenyurt'ta parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz cinayetinde tanıklar dinlendi. Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Erdal Dönmez'in davasında dinlenen tanıklardan kardeşi Onur Yılmaz, "Odanın dışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seni öldürürüm' dediğini duydum. Meryem de 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu" dedi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuklu sanık Erdal Dönmez SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada Meryem Yılmaz'ın ailesi ve avukatlar katıldı.

"DEFALARCA BIÇAKLADI"

Tanık olarak dinlenen Ferhat Atmaca, "Sanık ve maktuleyi tanımam. Kadir Topbaş Parkı'nda gezerken bir kadın ve erkeğin tartıştığını gördüm. Tartışırken ne konuştuklarını duymadım. O aşamada karşılıklı bağırarak konuşuyorlardı. Kadının 'yeter yeter' dediğini sonrasında da 'Yardım edin, imdat' dediğini duyunca geri döndüğümde sanığın elindeki bıçakla kadına vurduğunu gördüm. Yanlarına doğru yönelince elinde bıçak olan adam olay yerinden kaçtı. Ben bulunduğum yerden sanığın yanına gidene kadar maktuleyi defalarca bıçakladı. Kadının yanına gittiğimizde konuşamaz haldeydi" dedi.

"BENİ BIRAK SENİNLE EVLENMEM"

Maktule Meryem Yılmaz'ın kardeşi Onur Yılmaz, "Sanığın, Meryem'e telefon hediye ettiğini ve para havale ettiğini bilmiyorum. Ben Erdal'ı olay günü eve gelmesiyle tanıdım. Maktule ile aynı evde yaşarız. Sanık ev kapısını zorladı. Açmayınca tekme attı. Kapı kırılmasın diye ablam kapıyı açınca sanık içeri girdi. Meryem bana odaya geç sana zarar verir demişti. Benim geçtiğim odanın kapısını Erdal kilitledi. Odanın dışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seni öldürürüm' dediğini duydum. Meryem de beni bırak seninle evlenmem diyordu. Ablam benim olduğum odanın kilidini açıkça yanlarına çıktım. Erdal evden gidiyordu. Erdal'ın belini tuttuğunu gördüm. Belinde ne vardı görmedim. Önce Erdal evden çıktı daha sonra ablam markete gitmek için evden çıktı. Ablam Meryem evden çıktıktan sonra öldürüldüğü haberi geldi" ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OTOGARA GİDİP BİLET ALABİLİYOR"

Duruşma sonrasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Nilda Baltalı, "Meryem sanıktan şikayetçi olmuş, korkmuş ve engellemiştir. Ailesine zarar vermesin diye 'Beni rahat bırak' demiştir. Fakat bütün bunlar yetmemiştir. Maalesef Türkiye'de kadın cinayetlerinde tasarlama unsuru değerlendirilmiyor. Sanıkların burada haksız tahrik üzerine gittiğini görüyoruz. Sanık cinayeti işledikten sonra gündüz vakti Esenyurt'ta insanların gözü önünde kaçıyor. Otogara gidip kendine Gaziantep bileti alıyor. Ailesinin de haberi var onların yanına gidiyor. Bu sırada yakalanıyor. Bir kadını öldürdükten sonra sanki hiç bir şey olmamış gibi otogara gidip bilet alabiliyorsunuz. Sonuna kadar bu davayı takip ediyoruz. Bu olayın tasarlanarak işlendiğini ispat edeceğiz" dedi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Erdal Dönmez'in maktulü 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Sanık Erdal Dönmez hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

YORUMLAR (1)
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Parkta 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü! Meryem Yılmaz'ın kardeşi konuştu: Ablam 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Parkta 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü! Meryem Yılmaz'ın kardeşi konuştu: Ablam 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu - Son Dakika
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