Parkta 2 kişiyi bıçaklayan saldırganlardan 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Parkta 2 kişiyi bıçaklayan saldırganlardan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Parkta 2 kişiyi bıçaklayan saldırganlardan 1'i tutuklandı

7 saat önce

AKSARAY'da, parkta çıkan kavgada 2 kişiyi bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu Ghulam Ghader Nazar (19) ve Habib Rahmani Nazar (22) polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Parkta 2 kişiyi bıçaklayan saldırganlardan 1'i tutuklandı, System.String[]

AKSARAY'da, parkta çıkan kavgada 2 kişiyi bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu Ghulam Ghader Nazar (19) ve Habib Rahmani Nazar (22) polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ghulam Ghader Nazar (19), tutuklandı, Habib Rahmani Nazar (22) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Ereğlikapı Mahallesi 1411 Sokak'taki parkta meydana geldi. Doğukan Çelik (16), arkadaşları Mustafa Şahin (19) ve İbrahim Bahceçi ile parkta otururken, iddiaya göre, Ghulam Ghader Nazar ve Habib Rahmani Nazar yanlarına geldi. Bu sırada henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Nazar bıçakla Çelik ve Şahin'i vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içinde kalan Çelik ve Şahin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerince başlatılan çalışmada 2 saldırgan da kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ghulam Ghader Nazar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Habib Rahmani Nazar da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Afganistan, Aksaray, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:21 Kaynak: DHA
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