Parkta 4 genci bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İsmail Ş., jandarma tarafından kısa sürede evinde yakalanarak, gözaltına alındı. İsmail Ş.'nin daha önce uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından cezaevinde yattığı bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde parkta cep telefonu üzerinden oyun oynayan 4 genci bıçakla yaralayan ve jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan İsmail Ş. (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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