Parkta Afganistanlı 2 kişi bıçakla saldırdı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Parkta Afganistanlı 2 kişi bıçakla saldırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Parkta Afganistanlı 2 kişi bıçakla saldırdı: 2 yaralı

7 saat önce

AKSARAY'da parkta otururken iddiaya göre tanımadıkları Afganistan uyruklu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Doğukan Çelik (16) ve arkadaşı Mustafa Şahin (19) yaralandı.

Parkta Afganistanlı 2 kişi bıçakla saldırdı: 2 yaralı, System.String[]

AKSARAY'da parkta otururken iddiaya göre tanımadıkları Afganistan uyruklu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Doğukan Çelik (16) ve arkadaşı Mustafa Şahin (19) yaralandı. Yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1411 Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. Doğukan Çelik ile arkadaşları Mustafa Şahin ve İbrahim Bahceçi ile parkta otururken, iddiaya göre tanımadıkları Afganistan uyruklu 2 kişi geldi. Aralarında çıkan kavgada yabancı uyruklu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Doğukan Çelik'i karınından, sırtından ve kalçasından, Mustafa Şahin de sırtından ve kalçasından yaralandı.

Kanlar içinde kalan 2 genç, saldırganlardan kaçarak yaklaşık 50 metre uzaklıkta yol ortasına yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerin devam ettiği belirtildi.

İbrahim Bahceçi polise verdiği ilk ifadesinde "Biz parkta oturuyorduk. Şahıs bir şey içmiş gelip bize vurdu. Ondan sonra bıçağı çekip saldırdı."dedi. Polis saldırganların kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:29 Kaynak: DHA
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