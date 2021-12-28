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Parkta alkol alan kişiler arasında kavga çıktı, 1 kişi karnından bıçaklandı - Son Dakika

Parkta alkol alan kişiler arasında kavga çıktı, 1 kişi karnından bıçaklandı

28.12.2021 20:44
Parkta alkol alan kişiler arasında kavga çıktı, 1 kişi karnından bıçaklandı

Antalya'da parktaki bankta alkol alan kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir adam karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis şüpheliyi çok geçmeden yakaladı. Yanındaki bir kişinin elinde alkol kutusuyla "Beni götüremezsiniz, devlet memuruyum. Kaç tane polisin hayatını kurtardım ben" sözleri ise dikkat çekti.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki Büklüdere Parkı'nda saat 17.00 sıralarındayaşanan olayda, bankta alkol alan grup arasında Halil Dirihan, bir kişi tarafından bilinmeyen bir nedenden ötürü karnından bıçaklandı.

KENDİSİNİ BIÇAKLAYANIN İSMİNİ VERDİ

Bu sırada parkta olan diğer şahısların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dirihan, parka gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polise verdiği sözlü ifadede kendisini 'Osman' diye bir kişinin bıçakladığını söyledi.

SÖZLERİYLE PES DEDİRTTİ

Bunun üzerine polis ekipleri, olayın gerçekleştiği banka gelerek burada alkol alan gruptakilerden şüpheli hakkında bilgi istedi, ancak grup, şüpheli hakkında bilgileri olmadığını söyledi. Parkta şüpheliyi arama çalışmasını sürdüren ekipler, üzerinden çakı tabir edilen bıçak çıkan Osman A'yı (62) ve yanındaki 2 kişiyi yakalayarak olay yerine getirdi. Osman A., polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken, yanındakilerden bir kişinin elinde alkol kutusuyla olay yerine gelmesi dikkat çekti. Ayakta bile durmakta zorlanan ve polisin ifadesini almak için emniyete götürmek istediği şahıs, bir yandan alkol almaya devam etti, bir yandan da "Beni götüremezsiniz. Devlet memuruyum ben. Kaç tane polisini hayatını kurtardım' diyerek ekip otosuna binmek istemedi.

Gözaltına alınan Osman A. ayrı ekip otosuyla, diğer 2 kişiyi de ifade için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Parkta alkol alan kişiler arasında kavga çıktı, 1 kişi karnından bıçaklandı
Parkta alkol alan kişiler arasında kavga çıktı, 1 kişi karnından bıçaklandı
Parkta alkol alan kişiler arasında kavga çıktı, 1 kişi karnından bıçaklandı
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Muratpaşa, Milli, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parkta alkol alan kişiler arasında kavga çıktı, 1 kişi karnından bıçaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Parkta alkol alan kişiler arasında kavga çıktı, 1 kişi karnından bıçaklandı - Son Dakika
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