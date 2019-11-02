Son Dakika Haberleri: Parkta arama yapılan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Parkta arama yapılan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Parkta arama yapılan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Bursa'da jandarma tarafından parkta üstü aranan şahıs 391 gram esrarla yakalandı.

Parkta arama yapılan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Bursa'da jandarma tarafından parkta üstü aranan şahıs 391 gram esrarla yakalandı.


Uyuşturucu ile mücadeleye hız kesmeden devam eden Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı istihbaratını aldığı N.E ve R.S isimli şahısları İnegöl'de takibe aldı. Yapılan takip sonucu N.E. ve R.S. durdurulup üstleri arandı. R.S'nin üzerinde satışa hazır 391 gram plaka esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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