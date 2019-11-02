Parkta arama yapılan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
6 saat önce
Bursa'da jandarma tarafından parkta üstü aranan şahıs 391 gram esrarla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
Bursa'da jandarma tarafından parkta üstü aranan şahıs 391 gram esrarla yakalandı.
Uyuşturucu ile mücadeleye hız kesmeden devam eden Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı istihbaratını aldığı N.E ve R.S isimli şahısları İnegöl'de takibe aldı. Yapılan takip sonucu N.E. ve R.S. durdurulup üstleri arandı. R.S'nin üzerinde satışa hazır 391 gram plaka esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BURSA
3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler Kar esareti! Yollar kapandı, vatandaşlar donmamak için battaniyelere sarıldı İstiklal Caddesi'nde 6'ıncı kattan betona çakılan işçi hayatını kaybetti Yaşanan cinsel saldırı sonrası öğrenciler yoldan korku ile geçiyor: Telefonum sürekli elimde dolaşıyorum