Parkta ateş yakan çocuklar polisin geldiğini duyunca kaçtı - Son Dakika

Parkta ateş yakan çocuklar polisin geldiğini duyunca kaçtı
23.12.2020 22:45
Parkta ateş yakan çocuklar polisin geldiğini duyunca kaçtıIĞDIR'da saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek parkta ateş yakan yaşları 15-16 arasında değişen çocuklar, polisin geldiğini duyunca kaçtı.
Parkta ateş yakan çocuklar polisin geldiğini duyunca kaçtı
IĞDIR'da saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek parkta ateş yakan yaşları 15-16 arasında değişen çocuklar, polisin geldiğini duyunca kaçtı. Iğdır
merkez 14 Kasım mahallesinde 15-16 yaşlarındaki çocuklar, bir park ve metruk binada ateş yakarak sohbet etti. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden çocuklar devriye gezen polisi görünce şaşkınlık yaşadı.
Devriye gezen Polis ekiplerinin gelmesiyle neye uğradıklarını şaşıran çocuklar evlerine kaçtı. Polislerden kaçan çocuklar, karanlıkta kayboldu.
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