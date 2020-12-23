Parkta ateş yakan çocukların, polisin geldiğini görünce kaçtığı anlar kamerada - Son Dakika

IĞDIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasında parkta ateş yakan, yaşları 15- 16 arasında değişen bir grup çocuk, polisin geldiğini görünce etrafa kaçıştı. O anlar kameraya yansırken, çocuklar karanlıkta gözden kayboldu.

Iğdır'da merkez 14 Kasım Mahallesi'nde, 15- 16 yaşlarındaki bir grup çocuk, kısıtlama saatlerinde parkta ateş yakarak sohbet etti. Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar, devriye gezen polis ekiplerini görünce şaşkınlık yaşadı.Ekiplerin yaklaşmasıyla neye uğradıklarını şaşıran çocukların etrafa kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Koşarak uzaklaşan çocuklar, gecenin karanlığında gözden kayboldu.