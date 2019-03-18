Son Dakika Haberleri: Parkta Başına Saçma İsabet Eden Görevli Yaralandı

Parkta Başına Saçma İsabet Eden Görevli Yaralandı

1 saat önce

Adana'da, çocuk parkında çim biçme görevlisi olarak çalışan kişi, başına isabet eden havalı tüfek saçması nedeniyle yaralandı.

Parkta Başına Saçma İsabet Eden Görevli Yaralandı, System.String[]
Adana'da, çocuk parkında çim biçme görevlisi olarak çalışan kişi, başına isabet eden havalı tüfek saçması nedeniyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki çocuk parkında çalışma arkadaşıyla çim biçen Ali Ekici, işini bitirdikten sonra malzemeleri araca yüklemek istedi.

Bu sırada yere yığılan Ekici'nin başından kan aktığı görüldü.

Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Ekici'nin başına havalı tüfek saçması isabet ettiği belirlendi.

Polis, olayın failini bulmak için soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:39 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Güncel
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