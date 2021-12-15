Parkta bıçaklanan genç, ağır yaralandı - Son Dakika

ADANA'da, parkta arkadaşlarıyla otururken köpek gezdiren kimliği belirsiz bir kişi ile kavga eden Metehan O. (19), bacağından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 arkadaşıyla birlikte parkta oturan Metehan O., köpek gezdiren kimliği belirsiz kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli, Metehan O.'yu bacağından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Bölgede devriye gezen polis ekibi, yaralıyı fark ederek durumu telsiz anonsuyla bildirdi. Sağlık ekibi gelene kadar Metehan O.'nun başından bir an olsun ayrılmayan arkadaşları, yaraya baskı uygulayarak kanamayı durdurmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.