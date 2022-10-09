Olay, Çarşamba ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Hüseyin B.S. (22) göğsünün alt kısmından ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin B.S., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı genç hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı - Son Dakika

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