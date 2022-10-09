Parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı

09.10.2022 13:59
Parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Hüseyin B.S. (22) göğsünün alt kısmından ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin B.S., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı genç hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı - Son Dakika

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