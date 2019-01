Parkta Bıçaklanmış Olarak Bulunan Köpek Ameliyata Alındı

GAZİANTEP'te, parkta kanlar içinde yatan sokak köpeği bulundu.

GAZİANTEP'te, parkta kanlar içinde yatan sokak köpeği bulundu. Vatandaşların çağrısıyla harekete geçen Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) tarafından veterinere götürülen ve bıçaklandığı belirlenen köpek ameliyata alındı.



Sabah saatlerinde Kavaklık Parkı'nda kanlar içinde yatan köpeği gören vatandaşlar durumu CAHİDE'ye bildirdi. Dernek yetkilileri tarafından hayvan ambulansı ile parktan alınan köpek veterinere götürüldü. Veterinerler tarafından yapılan kontrolde köpeğin boğazına yakın iki yerinden bıçaklandığı belirlendi.



'İNSAN TARFINDAN KESİCİ ALETLE YAPILMIŞ'



Köpeğin tedavisini üstlenen veteriner hekim Esra Taşkın, yaraların bir insan tarafından kesici alet kullanılarak yapıldığını belirterek şunları söyledi:



"Köpeğimizi ihbar üzerine bulduk ve buraya getirdik. Kesici alet yaralanması, yani insan eliyle yapıldığını düşünüyoruz. Kesikler tamamen düzgün ve yaralar maalesef ki çok derin. Şimdi yara bölgesini temizleyeceğiz, genel durumunu düzeltip ameliyata alacağız. Açtığımızda yaraların ne kadar derin olduğunu görebileceğiz. Şu anda kanamayı durdurmaya çalışıyoruz. Hemen operasyona alacağız ve gerekli işlemleri yapacağız. Bu kesinlikle insan eliyle yapılmış, kesik kenarları düzgün. Bir ısırılma ya da travma olduğunu düşünmüyoruz. Son günlerde zaten hayvana şiddet olayları inanılmaz artmış durumda. Kocaman bir köpek insan şiddetine maruz kalıyor. Sokaklarda bu hayvanlar her gün açlık, susuzluk, soğukla savaşırken tüm bunların dışında şiddete maruz kalıyorlar, tecavüze uğruyorlar. Bütün bu yaşanan travmalar nedeniyle köpekler insana saldırabilir ama bunun sebebi de insanlar maalesef."



'HAYVANLAR MAL KAPSAMINDAN ÇIKIP, CAN KAPSAMINA GİRMELİ'



Köpeği bulduklarında kanlar içinde olduğunu söyleyen CAHİDE derneği yöneticilerinden Cemal Tosun Güneş ise, "Bu yavrumuzu bugün Kavaklık Parkı'nda bulduk ve gerçekten de yarası çok ağır. Yani bu yasalar çıkmadığı sürece bu hayvanların çekeceği hep budur. Ne zamanki bu canlılar, mal kapsamından çıkıp can kapsamına alınırsa yasalarımız değişirse bu hayvanlar kurtulur" dedi. - Gaziantep

