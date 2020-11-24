Parkta bıçaklı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Parkta bıçaklı saldırıda yaralandı
24.11.2020 10:30
Samsun'da işten evine giderken parkta bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.
Samsun'da işten evine giderken parkta bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Emine Kefeli Parkı'nda sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pastanede çalışan T.K.(25) bakışma yüzünden tanımadığı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Sol kulağından ve sol baldırından yaralanan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. T.K., "Gece pastanede çalıştım ve sabah eve giderken parktan geçiyordum. Bakışma yüzden tanımadığım kişi bıçakla saldırdı. Saldırganlar 3-4 kişilerdi" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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