Parkta Bir Genci 14 Bıçak Darbesi ile Öldüren Sanıklara Müebbet Talebi

Kayseri'de bir parkta 21 yaşındaki genci 14 bıçak darbesi ile öldürüldükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanık hakkında savcı mütalaasında her iki sanığın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını isterken, hayatını kaybeden gencin annesi sanıklara,...

Kayseri'de bir parkta 21 yaşındaki genci 14 bıçak darbesi ile öldürüldükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanık hakkında savcı mütalaasında her iki sanığın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını isterken, hayatını kaybeden gencin annesi sanıklara, 'Allah belanızı versin' diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu.



10 Temmuz 2018'de Argıncık Camikebir Mahallesi 148. sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda iki arkadaş A.A.B (21). ve S.K. (33) parkta araç içerisinde oturdukları esnada yanlarına gelen aynı mahallede oturan ve alkol aldıkları öğrenilen A.Ş. (37) ve Z.G. (36) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce tabanca ve bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada tabanca ile yaralanan A.Ş. ile S.K. Şehir Hastanesi'ne, 14 bıçak darbesi ile yaralanan A.A.B. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı A.A.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, şüpheliler Z.G. ve A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Z.G. ile A.Ş. ve hayatını kaybeden A.A.B.'nin annesi M.B. ve babası Ş.B. ile ve avukatları hazır bulundu. Olayda yaralanan mağdur S.K. ise duruşmaya katılmadı.



Tutuklu sanık A.Ş. önceki celse verdiği savunmasında olay tarihinde alkollü olduklarını söyleyerek, Z.G.'nin yanında bulunan bıçak ile A.A.B.'ye saldırdığını ifade etmiş, Z.G. ise alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını belirtmişti.



Savcı verdiği mütalaasında maktul A.A.B.'nin adli tıp kurumu ve otopsi raporlarında defalarca kez bıçaklanarak öldürüldüğünün sabit olduğu, her iki sanığın da eylem birliği içerisinde maktulü öldürdükleri gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca savcılık mütalaasında mağdur S.K.'ye yönelik sanık Z.G.'ye 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılma talep edildi.



Öldürülen A.A.B.'nin şikayetçi aile avukatı sanıkların maktulü, maktülün de sanıkları tanımadığını, olay günü sanıkların alkol alıp hiçbir şey söylemeden defalarca maktulü bıçakladıklarını belirterek, sanıkların canavarca hislerle adam öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteleyerek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Karar sonrası hayatını kaybeden A.A.B.'nin annesi M.B. sanıklara, 'Allah belanızı versin' diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. - KAYSERİ

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