Zeytinburnu'ndaki parkta bir kişiyi satırla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi Mahallesi'ndeki parkta 27 Aralık'ta Murat Keskinbıçkı'nın satırla öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli İsmail A.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli İsmail A.'nın tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Parkta bir kişiyi satırla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika