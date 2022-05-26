Parkta 'borç' kavgasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Parkta 'borç' kavgasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı

26.05.2022 11:46
Parkta 'borç' kavgasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı

ANTALYA'da Zafer Aysan (41), parkta borç nedeniyle çıkan kavgada Y.A. (42) tarafından bıçaklanarak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da Zafer Aysan (41), parkta borç nedeniyle çıkan kavgada Y.A. (42) tarafından bıçaklanarak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Borç meselesinden husumetli olan Zafer Aysan ile Y.A., parkta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Y.A., Aysan'ı karın boşluğundan bıçakladı. 3 bıçak darbesi alan Aysan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnşaatlarda işçilik yapan, 2 çocuk babası Aysan'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Y.A. ise polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.


YORUMLAR
500
Sevgilisini öldüren sanıktan mahkemede şaşkına çeviren savunma: Kardeşimle birliktelik yaşıyordu Sevgilisini öldüren sanıktan mahkemede şaşkına çeviren savunma: Kardeşimle birliktelik yaşıyordu Sakarya'da çaldığı traktörü internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı Sakarya'da çaldığı traktörü internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı 'ALACAK' ANLAŞMAZLIĞI ÖLÜMLE BİTTİ 'ALACAK' ANLAŞMAZLIĞI ÖLÜMLE BİTTİ
Kaynak: DHA

Sakarya, Kepez, Borç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parkta 'borç' kavgasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:54 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan yargılanan öğretmenin akıl almaz sözlerine hakim sert tepki gösterdi
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:29:18. #1.13#
SON DAKİKA: Parkta 'borç' kavgasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement