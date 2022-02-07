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Parkta bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti - Son Dakika

Parkta bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti

07.02.2022 11:30
Parkta bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hamallık yapan 4 çocuk babası Ergün Gültekin (39), çocuklarını götürdüğü parkta, poşette bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hamallık yapan 4 çocuk babası Ergün Gültekin (39), çocuklarını götürdüğü parkta, poşette bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti.

Çerkezköy'de bir yapı firmasında hamallık yaparak geçimini sağlayan Ergün Gültekin, dün çocuklarını oynamaları için Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki çocuk parkına götürdü. Gültekin, çocukları oynarken kendisi de banka oturdu. Bu sırada Gültekin'in, bankın yanında bir poşet dikkatini çekti. Poşeti açıp bakan Gültekin, içinde para olduğunu gördü. Bir süre sahibi gelir diye bekleyen Gültekin, gelen olmayınca da iş yerine giderek durumu patronu Hamdi Aktaş'a anlattı. Gültekin ile Aktaş, Gazi Polis Merkez Amirliği'ne giderek parayı sahibine ulaştırılması için tutanak karşılığında polise teslim etti. Ekipler, paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Gültekin, "Poşeti önce çöp zannettim. Dokunup ağır olduğunu fark edince içinde kağıt olduğunu anladım. Ne olur ne olmaz diye korkarak açtığımda baktım ki içinde para var. Patronumu çağırıp durumu anlattım. Polise teslim etmeye karar verdik. Belki adam evini satmıştır, arabasını satmıştır, ihtiyaç sahibidir. Biz de insanız, insanlık görevimizi yaptık. Daha sonra tutanakla paraları polis ekiplerimize teslim ettik. Bu kadar çok ihtiyacım varken ben o parayı yemedim. İnsanlara da duyarlı olmalarını öneriyorum" diye konuştu.


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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Polis, Banka, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Parkta bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti - Son Dakika


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