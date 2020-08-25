Parkta bulduğu altın ve döviz dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Parkta bulduğu altın ve döviz dolu çantayı sahibine teslim etti

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Osman Çetin (75), yürüyüşe çıktığı parkta bulduğu altın ve döviz dolu çantayı sahibine teslim etti.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Osman Çetin (75), yürüyüşe çıktığı parkta bulduğu altın ve döviz dolu çantayı sahibine teslim etti. Çanta sahibi Çetin'e 50 euro verdi. Stad Mahallesi'ndeki parkta yürüyüşe çıkan Osman Çetin bir çanta buldu. Çantanın içerisine bakan Çetin, 10 adet çeyrek altın, 110 euro ve 250 Danimarka kronu olduğunu gördü. Çetin çantayla birlikte Seydişehir Belediyesi'ne gitti. Çantanın Tacettin Kızıl'a ait olduğu anlaşıldı. Görevliler Tacettin Kızıl'ı arayarak çantasının bulunduğunu söyledi. Belediyeye gelerek çantasını Osman Çetin'den teslim alan Kızıl, çantayı bulan Çetin'e 50 euro verdi.



Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:56

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum

Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım

İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı

E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu

Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı

Victoria Beckham'dan gündem olan David Beckham açıklaması: Makyaj malzemelerimi kullanıyor

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız