Kelepçenin iki gün önce parkta çıkan bir kavgaya müdahale için görevlendirilen bir polis tarafından düşürülmüş olabileceği öne sürüldü.

Kaynak: AA

Kazım Karabekir, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Parkta bulduğu kelepçeyi ayak bileğine takan çocuğun yardımına itfaiye koştu - Son Dakika

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