Parkta bulduğu kelepçeyi ayak bileğine takan çocuğun yardımına itfaiye koştu - Son Dakika
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Parkta bulduğu kelepçeyi ayak bileğine takan çocuğun yardımına itfaiye koştu

04.06.2022 11:41
Parkta bulduğu kelepçeyi ayak bileğine takan çocuğun yardımına itfaiye koştu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun parkta oynarken yerde bulup ayak bileğine taktığı kelepçeyi, itfaiye ekibi çıkardı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun parkta oynarken yerde bulup ayak bileğine taktığı kelepçeyi, itfaiye ekibi çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki oyun parkında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu, yerde bulduğu kelepçeyi sol ayak bileğine taktı.

Ailesi ve çevredekilerin kelepçeyi çıkaramaması üzerine durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiyecilerin kelepçeyi keserek kurtardığı kız çocuğu, babasının kucağında evine gitti.

Kelepçenin iki gün önce parkta çıkan bir kavgaya müdahale için görevlendirilen bir polis tarafından düşürülmüş olabileceği öne sürüldü.

Parkta bulduğu kelepçeyi ayak bileğine takan çocuğun yardımına itfaiye koştu
Parkta bulduğu kelepçeyi ayak bileğine takan çocuğun yardımına itfaiye koştu

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Kaynak: AA

Kazım Karabekir, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parkta bulduğu kelepçeyi ayak bileğine takan çocuğun yardımına itfaiye koştu - Son Dakika

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