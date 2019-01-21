Son Dakika Haberleri: Parkta Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Parkta Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

1 saat önce

İzmir'de bir çocuk parkında bulunan erkek cesedinin 83 yaşındaki Kamil Şerik'e ait olduğu tespit edildi.

Parkta Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi, System.String[]
İzmir'de bir çocuk parkında bulunan erkek cesedinin 83 yaşındaki Kamil Şerik'e ait olduğu tespit edildi.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kılıçreis Mahallesi İhsan Alyanak Parkı'nda sabah saatlerinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Parkta yürüyüş yapanların hareketsiz yatan bir erkek gördüklerini haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrolde yerde yatan yaşlı adamın öldüğünü belirlerdi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından otopsi ve kimlik belirleme işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin 83 yaşındaki Kamil Şerik'e ait olduğu tespit edildi. Daha önce beyin ameliyatı olduğu da anlaşılan Şerik'in emekli olduğu öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

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