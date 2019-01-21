Parkta Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
1 saat önce
İzmir'de bir çocuk parkında bulunan erkek cesedinin 83 yaşındaki Kamil Şerik'e ait olduğu tespit edildi.
İzmir
'de bir çocuk parkında bulunan erkek cesedinin 83 yaşındaki Kamil Şerik'e ait olduğu tespit edildi.
İzmir'in Konak
ilçesine bağlı Kılıçreis Mahallesi İhsan Alyanak
Parkı'nda sabah saatlerinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Parkta yürüyüş yapanların hareketsiz yatan bir erkek gördüklerini haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrolde yerde yatan yaşlı adamın öldüğünü belirlerdi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından otopsi ve kimlik belirleme işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırılan cesedin 83 yaşındaki Kamil Şerik'e ait olduğu tespit edildi. Daha önce beyin ameliyatı olduğu da anlaşılan Şerik'in emekli olduğu öğrenildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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