Parkta cam şişeli saldırının şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Parkta cam şişeli saldırının şüphelileri yakalandı

06.10.2022 19:14
Parkta cam şişeli saldırının şüphelileri yakalandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, parkta köpek yüzünden tartıştığı Koray Yüksel'i boğazından yaralayıp kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, parkta köpek yüzünden tartıştığı Koray Yüksel'i boğazından yaralayıp kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, geçen salı günü saat 23.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nda meydana geldi. Koray Yüksel, iddiaya göre yanında köpek bulunan bir grup ile tartıştı. Köpek yüzünden çıkan tartışmada grupta bulunan bir kişi kırdığı cam şişe ile Yüksel'e saldırdı. Arbede sırasında boğazı kesilen Yüksel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler köpeği de alarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri parka geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Yüksel'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Büro Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve parkta bulunanların ifadelerine başvurduktan sonra, Koray Yüksel'i yaralayıp olay yerinden kaçan 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri belirlenen C.G. (43), H.Ş. (37), T.Y. (52) ve K.K. (41) yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parkta cam şişeli saldırının şüphelileri yakalandı - Son Dakika

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