Son Dakika Haberleri: Parkta çekirdek poşeti içerisinde uyuşturucu satan kadın yakalandı
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Parkta çekirdek poşeti içerisinde uyuşturucu satan kadın yakalandı

1 saat önce

Ataşehir'de polis ekipleri bir parkta çekirdek poşeti içerisinde uyuşturucu satan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Parkta çekirdek poşeti içerisinde uyuşturucu satan kadın yakalandı, System.String[]
Ataşehir'de polis ekipleri bir parkta çekirdek poşeti içerisinde uyuşturucu satan şahsı kıskıvrak yakaladı. Türkmenistan uyruklu kadının yanındaki çekirdek poşetinde eroin ile metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde İçerenköy Mahallesi Huzur Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir parkta uyuşturucu satışı yapan bir kadın olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine Mobil Park ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis, burada yaptığı çalışmada Türkmenistan uyruklu Gülran K. (41) isimli şahsın çekirdek poşeti içerisinde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Şahsın çekirdek poşetinin içerisinden 5,3 gram eroin ile 0,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Daha sonra şahsın aynı mahallede bulunan evinde yapılan aramalarda 107.9 gram eroin, 4.3 gram, 40 tablet uyuşturucu hap, uyuşturucu satışında elde edilen 210 lira, 1 adet dijital elektronik terazi, 1 adet 30 santim bıçak, 2 kurusıkı tabanca, 11 fişek, 1 havalı tabanca ile 30 fişek ele geçirildi.

Şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:01 Kaynak: İHA
Ataşehir, Polis, 3. Sayfa
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