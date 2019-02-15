Son Dakika Haberleri: Parkta Cep Telefonu Gasbına Gözaltı

Parkta Cep Telefonu Gasbına Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da parkta bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

Parkta Cep Telefonu Gasbına Gözaltı, System.String[]
Samsun'da parkta bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Anneler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki O.E., parkta karşılaştığı Irak uyruklu 13 yaşındaki M.M.'den para istedi. M.M.'nin para vermemesi üzerine cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen O.E. kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan O.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

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