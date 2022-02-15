Parkta çıkan kavgada iki kişiyi vurmuştu, tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde parkta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 194. Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 kişilik iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile taraflar yanlarında bulunan silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada M.D. (18) ile A.A. (18) yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde şüphelinin K.P. (18) olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA