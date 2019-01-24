Son Dakika Haberleri: Parkta Çocukluk Arkadaşını Öldüren Adam Tutuklandı (2)

Parkta Çocukluk Arkadaşını Öldüren Adam Tutuklandı (2)

1 saat önce

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİİzmit merkezdeki parkta, para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı çocukluk arkadaşı Birol Kırşan'ı (50) çevredekilerin gözleri önünde tabancayla vurarak, öldüren Sebahattin El (47), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Parkta Çocukluk Arkadaşını Öldüren Adam Tutuklandı (2), System.String[]
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İzmit merkezdeki parkta, para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı çocukluk arkadaşı Birol Kırşan'ı (50) çevredekilerin gözleri önünde tabancayla vurarak, öldüren Sebahattin El (47), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:31 Kaynak: DHA

İzmit, Güncel
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