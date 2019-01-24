Parkta Çocukluk Arkadaşını Öldüren Adam Tutuklandı (2)
1 saat önce
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİİzmit merkezdeki parkta, para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı çocukluk arkadaşı Birol Kırşan'ı (50) çevredekilerin gözleri önünde tabancayla vurarak, öldüren Sebahattin El (47), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ İzmit
merkezdeki parkta, para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı çocukluk arkadaşı Birol Kırşan'ı (50) çevredekilerin gözleri önünde tabancayla vurarak, öldüren Sebahattin El (47), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:31 Kaynak: DHA
Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
Kocasını Öldüren Kadın, Cesedi Bahçeye Gömerken Komşularına Yakalandı
Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu
Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı