Üye Girişi
Parkta dayak kamerada: "Kapışalım mı" deyip feci şekilde dövdü - Son Dakika

Parkta dayak kamerada: "Kapışalım mı" deyip feci şekilde dövdü

02.02.2022 09:24
Parkta dayak kamerada: "Kapışalım mı" deyip feci şekilde dövdü

Çağlayan'da bir genç, parkta arkadaşı tarafından feci şekilde dövüldü.

Çağlayan'da bir genç, parkta arkadaşı tarafından feci şekilde dövüldü. Gencin tekme ve yumruklarla darp edilerek çığlık çığlığa kaldığı dehşet anları kameralara yansırken, görüntüleri izleyen babanın şikayeti üzerine saldırgan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz ay bir pakta meydana gelen olayda Rojhat K. (16), arkadaşıyla sohbet eden Yakup Y.'nın (15) yanına geldi. K. ardından Y.'ya "teke tek kapışalım mı" diyerek onunla kavga etmek istediğini söyledi. K., Y.'nin kendisine "Ben sana vuramam" demesine rağmen saldırmaya başladı. Çevredeki gençlerin sakinleştirme çabalarına rağmen durmayan Rojhat K., yerde oturan Y.'yi, "kalk ayağa" diyerek kolundan tutarak ayağa kaldırdı. Yakup Y. "Ben vuramam sana, sende vuramazsın" dediği sırada Rojhat K. gencin ayaklarına vurarak yere düşürüp tekme ve yumruk atmaya başladı.

"Ben sana vuramam" diyen genci öldüresiye dövdü

Yere düşen Yakup Y.'ye küfürler savurup öldüresiye döven Rojhat K., daha sonra ise sürükleyip çimlerin üzerine attıktan sonra tişörtünü yırttı. K. yerde yatıp karşılık vermeyen Y.'ye dakikalarca tekme ve yumruklar atarken, diğer arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre sonra saldırgan Rojhat K. arkadaşlarını da alarak olay yerinden ayrıldı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi saldırganı kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından mahalledeki arkadaşlarından oğlunun darp edildiği videoyu izleyen baba İsmet Y. gördükleri karşısında şaşkına döndü. Videoyu alan baba, emniyete giderek Rojhat K. hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama", "gasp", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından kaydı bulunan Rojhat K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırgan adli kontrolle serbest kaldı

Yapılan çalışmalar sonucunda Rojhat K. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Rojhat K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Parkta dayak kamerada: Kapışalım mı deyip feci şekilde dövdü
Parkta dayak kamerada: Kapışalım mı deyip feci şekilde dövdü
Parkta dayak kamerada: Kapışalım mı deyip feci şekilde dövdü
Parkta dayak kamerada: Kapışalım mı deyip feci şekilde dövdü
Parkta dayak kamerada: Kapışalım mı deyip feci şekilde dövdü
Parkta dayak kamerada: Kapışalım mı deyip feci şekilde dövdü
Parkta dayak kamerada: Kapışalım mı deyip feci şekilde dövdü
Parkta dayak kamerada: Kapışalım mı deyip feci şekilde dövdü

YORUMLAR
500

Asayiş Büro, Kağıthane, Çağlayan, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parkta dayak kamerada: 'Kapışalım mı' deyip feci şekilde dövdü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:27 ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doların üstüne çıktı
09:25 Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok!
09:24 Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat faturanız arasındaki fark ne kadar olacak?
09:15 "Sizi vicdana davet ediyorum" diyerek zamların geri çekilmesini istedi, AK Parti ve MHP tarafından reddedildi
08:58 İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde
08:56 Ülkesinde tutuklanan adama tuzak üstüne tuzak! 225 milyon lirasına tedbir konuldu
08:50 İbrahim Tatlıses'ten yeni yatırım! 700 kişiye iş imkanı sunacak
08:43 Oturma düzeni polemiğine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Müsamere oynamıyoruz
08:36 Gece boyunca boş arazide kazı yapıldı! Polis ekipleri nöbet tuttu
08:33 Survivor'da eleme adayı olan Evrim: Kaypak karakterli insanlar yüzüme gülmesin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 09:33:50. #1.13#
SON DAKİKA: Parkta dayak kamerada: "Kapışalım mı" deyip feci şekilde dövdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement