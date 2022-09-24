PARKTA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN DEMİRKAYA CİNAYETİNDE 4 SAATLİK KEŞİF - Son Dakika
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PARKTA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN DEMİRKAYA CİNAYETİNDE 4 SAATLİK KEŞİF

24.09.2022 12:43

TUNCELİ'de, dövülerek öldürülen Bülent Demirkaya (42) cinayetinde tutuklu olarak yargılanan S.B. (25) ve C.E.A.?ya (25) olayın yaşandığı parkta geniş güvenlik önlemleri altında 4 saatlik keşif yaptırıldı.

TUNCELİ'de, dövülerek öldürülen Bülent Demirkaya (42) cinayetinde tutuklu olarak yargılanan S.B. (25) ve C.E.A.?ya (25) olayın yaşandığı parkta geniş güvenlik önlemleri altında 4 saatlik keşif yaptırıldı.

Olay, 20 Ekim 2021 günü Tunceli- Erzincan kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Örenönü Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan bir kişi, yerde hareketsiz yatan erkeği görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede isminin Bülent Demirkaya olduğu belirlenen kişinin öldüğü saptandı. Demirkaya'nın otopside, başında darp izleri tespit edildi.Olayın ardından bölgede inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, Bülent Demirkaya'nın, arkadaşları S.B. ve C.E.A. ile birlikte olay günü akşam saatlerinde park yakınındaki büfeden içki satın aldıkları görüldü. İlerleyen saatlerde geri dönen S.B.?nin bir markete girdiği ve elbiselerinin tozlu ve dağınık olduğu, ıslak mendille kıyafetlerini sildiği ve ayakta durmakta güçlük çektiği belirlendi. Gözaltına alınan, uyuşturucu kullanma suçundan kayıtları bulunan S.B. ve C.E.A. tutuklandı.Şüpheliler hakkında Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Görülen son duruşmada mahkeme, S.B. ile C.E.A.?ya keşif yaptırılmasına karar verdi. Geniş güvenlik önlemleri altında parka götürülen 2 sanığa 4 saatlik keşif yaptırıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Erzincan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PARKTA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN DEMİRKAYA CİNAYETİNDE 4 SAATLİK KEŞİF - Son Dakika

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SON DAKİKA: PARKTA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN DEMİRKAYA CİNAYETİNDE 4 SAATLİK KEŞİF - Son Dakika
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