Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Murat S.(50) parkta tartıştığı eşi Leyla S.'yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar eşinin başından ayrılmayan Murat S. gözaltına alınırken, vucuduna iki kurşun isabet eden Leyla S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Leyla S. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli kova ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Şehit Sami Akbulut Caddesi 75. Yıl Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sanayide kaporta dükkanı bulunan Murat S., henüz belirlenemeyen bir nedenle parkta tartıştığı eşi Leyla S.'ye, çevresindekilerin dehşet dolu bakışları arasında tabanca ile ateş açtı. Leyla S. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

EŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİ