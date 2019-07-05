Son Dakika Haberleri: Parkta fare zehri içip intihara kalkıştı
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Parkta fare zehri içip intihara kalkıştı

24 dakika önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Ferruh M. (62), parkın su tahliye deposuna girip, fare zehri içerek intihara kalkıştı.

Parkta fare zehri içip intihara kalkıştı, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Ferruh M. (62), parkın su tahliye deposuna girip, fare zehri içerek intihara kalkıştı. Fenalaşıp depodan çıkan Ferruh M., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Merkezefendi'deki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ferruh M., Cumhuriyet Parkı'na gitti. Ferruh M., parkın altındaki su tahliye pompasının bulunduğu depoya indi. Burada yanındaki fare zehrini içen Ferruh M., daha sonra fenalaşınca dışarı çıktı. Parktaki çimlerin üzerinde yarı baygın halde yatan Ferruh M.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ferruh M., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:38 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Parkı, Merkezefendi, Denizli, Güncel
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