Parkta genç kızı darp eden şüpheli ve arkadaşı yakalandı - Son Dakika

Parkta genç kızı darp eden şüpheli ve arkadaşı yakalandı
31.12.2020 23:59
Karabük'te bir genç kızı darp eden şüpheli ile arkadaşı gözaltına alındı.
Karabük'te bir genç kızı darp eden şüpheli ile arkadaşı gözaltına alındı.
Yenimahalle Mahallesi'nde S.D isimli genç kızın darp edildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda S.D'yi saçından sürükleyerek tekme tokat döven S.A. isimli kız ile yanında bulunan kızlardan biri yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen iki kız işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. - KARABÜK
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