Parkta Gördükleri Bebek Eli Şoke Etti

Gaziantep'te AŞ evine yemek almaya giden vatandaşlar, parkta bir bebek eli gördü.

Gaziantep'te AŞ evine yemek almaya giden vatandaşlar, parkta bir bebek eli gördü. Büyük şok yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi. İncelemede, poşet içerisinde toprağa gömülü cenin bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde bulunan AŞ evine yemek almaya giden vatandaşlar, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda beklerken gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Toprağın üstünde bebek eli gören vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.



Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, bir kısmı toprağa gömülü olan poşeti tespit etti. Topraktan çıkarılan poşette ise bir cenin bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası cenin Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Olayla ilgili şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

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