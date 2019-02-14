Parkta Güzel Bir Gün' Adıyamanlıların Beğenisini Topladı
44 dakika önce
Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Parkta Güzel Bir Gün' oyunu Adıyamanlılardan tam not aldı.
Adıyaman
Belediyesinin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
tarafından hazırlanan 'Parkta Güzel Bir Gün' oyunu Adıyamanlılardan tam not aldı.
Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatroları
tarafından sahnelenen 'Parkta Güzel Bir Gün' adlı oyununu Adıyamanlı tiyatro severlerin beğenisini topladı. Adıyaman Üniversitesi
Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen oyuna yoğun ilgi gösteren tiyatro severler, "Hem Diyarbakır'dan gelerek bu güzel oyunu bizler için sahneleyen Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun tüm oyuncularına, hem de bu oyunun sahnelenmesine katkı sunan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu
beye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.
Adıyaman Belediyesi yetkilileri de sahneledikleri güzel oyundan dolayı Diyarbakır Devlet Tiyatroları oyuncularına teşekkür ederek, kültürel etkinliklerinin devam edeceğini müjdeledi. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:58 Kaynak: İHA
Son Dakika! Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor
CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı