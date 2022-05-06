Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada - Son Dakika
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Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada

06.05.2022 19:07

Ataşehir'de ayrı yaşadığı karısı Selma Kılıç'ı parkta herkesin gözü önünde defalarca bıçaklayarak katleden Tuncay Kılıç, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis saldırganı güçlükle öfkeli kalabalığın elinden kurtararak zırhlı araca bindirdi.

Bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Saat 13.00 sıralarında Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Tuncay Kılıç bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği saldırganın rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi . Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sema Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ

Karısını öldürdükten sonra parktan rahat tavırlarla ayrılan saldırganı çevredekiler yakaladı. Yere yatırılan saldırgan polis teslim edildi. Bu sırada Tuncay Kılıç'a öfkeli kalabalık saldırdı. Darbedilen saldırganı polis zırhlı araca güçlükle bindirdi. Tuncay Kılıç sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ELLERİNİ VE BIÇAĞI ÇİMENE SİLDİ

Bu arada Görgü tanığı Hakkı Çırçır, Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı dedi.

Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, 'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

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Tuncay Kılıç, Sema Kılıç, Polis, Saat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada - Son Dakika


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19:07 Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada
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SON DAKİKA: Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada - Son Dakika
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