Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı - Son Dakika

Dün saat 18: 00 sıralarında Ümraniye, Tepeüstü Mahallesi Sevgi Parkı'nda meydana gelen olayda Selçuk Akçam ve Ali Erdem Aymutlu arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle Selçuk Akçam, silahını çekerek Ali Erdem Aymutlu'ya iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi göğsüne, biriside bacağına isabet etti. O sırada bıçağını çeken Aymutlu, Akçam'ı ayağından ve göğsünden bıçakladı. Silah seslerini duyan parktakiler çocuklarını alıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Tartışmayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile çekim yaptığı esnada silahla vurulma anını saniye saniye çekti. Panik haliyle çocuğunu yanına alan vatandaş olay yerinden uzaklaştı. Çocuğunun ise korku içinde "Baba gitmeyelim" demesi duyuldu. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara İlk müdahelenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'na sevk edidi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"BACAĞINA TAMPON YAPTIK"

Parkın yakınında esnaf olan Ramazan Yiğit, "Biz burada esnafız. Birden parkta sesler duymaya başladık. Parktaki kadın, erkek, çocuklar koşarak uzaklaşmaya başladılar. Bizde o tarafa doğru gittik. Baktık ki iki arkadaş arasında kavga çıkmış. Birisi silah ile vurmuş biriside bıçak ile yaralamış. Sonradan bıçakla yaralanın yanına gittik. Yanında bir abla vardı onun baş örtüsüyle bacağına tampon yaptım. Diğerini görmedim ben. Ben diğerine, bacağından yaralı olana yardım ettim. Ambulans 10 dakika içerisinde olay yerine geldi. Yaralı son 5 dakikada bilincini kaybedecek gibi oldu ve serum bağladılar. Sağlık personeli benim cep telefonu feneriyle gözlerini kontrol etti" şeklinde konuştu.