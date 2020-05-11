Parkta ilginç ölü-diri tartışması...Yerde yatan adamı gören vatandaşlar ölü-diri tartışmasına... - Son Dakika

Parkta ilginç ölü-diri tartışması...Yerde yatan adamı gören vatandaşlar ölü-diri tartışmasına tutuştu

O anları cep telefonuyla kaydederek dakikalarca yorum yaptılar

Biri "Ölü değil galiba" derken, diğeri ise "Yok abi ölü, gidik bu adam" şeklinde yorumda bulundu

ANTALYA - Antalya'da parkta hareketsiz bir şekilde yatan adamın başında toplanan vatandaşlar, ölüp ölmediğini konusunda birbirleriyle ilginç diyaloğa girdi. O anları cep telefonuyla kaydederek konuşmalarını sürdüren şahıslardan birisi, "Ölü değil galiba" derken, diğeri ise "Yok abi ölü, gidik bu adam" şeklinde yorumda bulundu. Yerdeki şahsı kontrole gelen sağlık ekipleri ise ilk başta nabız alamadıkları şahsın kısa süre sonra tekrar nabzının atmaya başladığını fark edince ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi içerisinde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta maske takılı bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, isminin Hacı Ali olduğu tespit edilen kişiden ilk önce kişiden nabız alamadı. Ekipler, kısa süre sonra Ali'den tekrar nabız geldiğini fark etti. Bunun üzerine sedyeyle ambulansla alınan Ali, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Gidik abi bu adam"

Öte yandan ekipler gelmeden önce iki vatandaşın yerde hayatta kalma mücadelesi veren Haci Ali'nin başında ölüp ölmediği konusunda yorumlarda bulunması cep telefonu görüntülerine yansıdı. Konuşmaları sırasında cep telefonuyla çekimi sürdüren ikiliden birisi, "Telefonu da burada. Yok ölü değil galiba ya" derken, diğer kişi ise, "yok ölü, gidik abi bu adam." yorumunda bulundu.