Son Dakika Haberleri: Parkta Kalan Adamı, Kızı ve Damadı Eve Götürdü

Parkta Kalan Adamı, Kızı ve Damadı Eve Götürdü

28 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, damadıyla kızının arasının bozulmasını istemediği için evden ayrılan, parkta battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışırken bulunup, polis tarafından emniyete götürülen Kazım Polat'a (55), yine kızı ve damadı sahip çıktı.

Parkta Kalan Adamı, Kızı ve Damadı Eve Götürdü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, damadıyla kızının arasının bozulmasını istemediği için evden ayrılan, parkta battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışırken bulunup, polis tarafından emniyete götürülen Kazım Polat'a (55), yine kızı ve damadı sahip çıktı. Çift, Polat'ı alıp, eve götürdü.

İlçenin Bağlar Mahallesi'nde dün gece bir parkta battaniyeye sarılıp ısınmaya çalışan Kazım Polat'ı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Kazım Polat'ın kızının yanına geldiğini, kızı ile damadının arasının bozulmaması için evi terk ettiği saptandı. Küçük 2 oğlunu da akrabalarına bıraktığını söyleyen Polat, polis aracına bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu sabah Polat'ın adı açıklanmayan kızı ve damadı emniyet müdürlüğüne gitti. Babalarının parkta kaldığını bilmediklerini, olayı duyunca çok üzüldüklerini belirten çift, Kazım Polat'ı alarak eve götürdü.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:25 Kaynak: DHA

Siverek, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa
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