Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği öne sürülen Ergün Arslan bıçaklanıp mahallede gezdirildi! Hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği öne sürülen Ergün Arslan bıçaklanıp mahallede gezdirildi! Hastanede yaşamını yitirdi

04.04.2022 19:27

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği öne sürülen 35 yaşındaki şahıs, bıçaklanarak yaralı halde mahallede dolaştırıldı. Kan kaybından dolayı yere yığılan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sur ilçesinde dün akşam saatlerinde Anzele parkında oturan bir kız çocuğu, annesine fotoğrafının yabancı biri tarafından çekildiğini söyledi. Anne de bu durumu mahallede oturan S.D., B.E. (23) ve E.H.T.'ye (16) anlattı. Parka giden bu 3 kişi ile Ergün Arslan arasında tartışma çıktı.

Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi bıçaklanmış halde mahallede gezdirilirken yere yığılıp hayatını kaybetti

BIÇAKLAYIP O HALDE MAHALLEDE DOLAŞTIRDILAR

Tartışma kavgaya dönüştü, S.D., Ergün Arslan'ı 3 yerinden bıçakladı. Kavgayı haber alan mahalleli de olay yerine geldi. Mahalleli, Ergün Arslan'ı yaralı halde bir süre mahallede dolaştırdı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi bıçaklanmış halde mahallede gezdirilirken yere yığılıp hayatını kaybetti

BİR SÜRE SONRA YERE YIĞILIP HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra kanlar içinde yere yığılan Ergün Arslan, çağırılan ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, tespit ettikleri S.D., B.E. ve E.H.T.'yi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Ergün Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Sur, Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği öne sürülen Ergün Arslan bıçaklanıp mahallede gezdirildi! Hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği öne sürülen Ergün Arslan bıçaklanıp mahallede gezdirildi! Hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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