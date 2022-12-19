Parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkenceye gözaltı - Son Dakika
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Parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkenceye gözaltı

19.12.2022 15:17
Parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkenceye gözaltı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, parkta köpeğe sopayla vurarak, yumruklaması kamera görüntülerinden tespit edilen Hasan A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, parkta köpeğe sopayla vurarak, yumruklaması kamera görüntülerinden tespit edilen Hasan A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 17 Aralık'ta General Emir Mahallesi'ndeki Süleyman Tarman Parkı'nda meydana geldi. Hasan Alıcı, yanında bulunan köpeğe sopayla vurarak yumruklayıp, işkence etmeye başladı. Olayı görenler, cep telefonu kamerasıyla video çekip, sosyal medyada paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ise görüntüler üzerine, köpeğe eziyet eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, şüphelinin, Hasan A. olduğunu belirledi. Hasan A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Öte yandan görüntülerde, Hasan A.'nın elindeki sopa ile köpeğe vurduğu sonrasında ise hayvanı yumruklamaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: DHA
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Kocasinan, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkenceye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkenceye gözaltı - Son Dakika
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