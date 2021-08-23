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Parkta "maganda kurşunu"yla yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Parkta "maganda kurşunu"yla yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor

23.08.2021 12:32
Parkta

Samsun'un Çarşamba ilçesinde parkta oyun oynarken sol omzuna isabet eden mermiyle yaralanan 18 aylık Berkin Aydemir'in tedavisi devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde parkta oyun oynarken sol omzuna isabet eden mermiyle yaralanan 18 aylık Berkin Aydemir'in tedavisi devam ediyor.

Yeliz ve Necmi Aydemir çifti, bebekleri Berkin Aydemir'i oyun oynaması için dün Çarşamba Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.

Parkta oyun oynadığı sırada yaralanan minik Berkin, vücuduna nereden geldiği belli olmayan bir merminin isabet ettiğinin anlaşılması üzerine olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin Çocuk Cerrahi Kliniğinde tedavi altına alınan Berkin'in omzundaki mermi çıkarıldı.

Mermi adli makamlarca balistik incelemeye yollandı.

"Doktorlar, mermi çekirdeğinin ciğere çok yakın olduğunu söyledi"

Anne Yeliz Aydemir, AA muhabirine, oğlunun tahterevallide oynarken birden düştüğünü, olay anında ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

"Eşim çocukla ilgilenirken atletinin içeri girdiğini fark ettik." diyen Aydemir, şöyle devam etti:

"Onu çekeyim derken içeride parmak genişliğinde delik olduğunu gördüm, kanama olmuştu. Hemen Çarşamba Devlet Hastanesine gittik. Biz tahterevalliden düştüğünü düşünürken meğer maganda kurşununa denk gelmiş. Doktorlar, mermi çekirdeğinin ciğere çok yakın olduğunu söyledi. Allah'tan kafasına isabet etmedi. Verilmiş sadakamız varmış diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Üç beş santim ileri gitse akciğerine denk gelecekmiş."

"Başka canlar yanmasın da demeyeceğim, zaten yanıyor"

Baba Necmi Aydemir de hala yaşadıkları olayın etkisinde olduklarını söyledi.

Her yıl "maganda kurşunu" nedeniyle insanların hayatını kaybettiğini, yaralandığını vurgulayan Aydemir, "Samsunluyum, silahın içindeyiz ama bunun her zaman bir problem olduğunu görüyorduk zaten. Hiçbir zaman da bununla ilgili bir adım atılmadı. Başka canlar yanmasın da demeyeceğim, zaten yanıyor. Bu kez bizim başımıza geldi." diye konuştu.

Caydırıcı önlemler alınmasını isteyen Aydemir, şunları kaydetti:

"İnsan rahat rahat bir düğüne bile gidemiyor. Bizim başımıza düğün ortamında da gelmedi bu olay. Tamamen piknik alanında, yaşayacağımızı düşünmediğimiz bir ortamdı. Biz olmasak bile orası çok kalabalık, mutlaka birisine denk gelecekti. Tamamen keyfi, bir insanın sadece bir anlık zevk uğruna silahını ateşlemesi. Sarhoş da olabilir, aklı başında bir insan kalabalık bir yere doğru silah sıkmaz. Bu muhtemelen kaçak bir silahtan çıkan mermidir. Belki de ulaşamayacağız zaten ceza bile çekmeyecektir. Aslında bunların önlenmesi gerekiyor ki hiç bunları yaşamadan, bu acıları çekmeden insanlar mutlu ve huzurlu bir şekilde Türkiye'de yaşayabilsin."

Parkta maganda kurşunu yla yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor
Parkta maganda kurşunu yla yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor
Parkta maganda kurşunu yla yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor
Parkta maganda kurşunu yla yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor
Parkta maganda kurşunu yla yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor

Çarşamba, oyunlar, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Parkta 'maganda kurşunu'yla yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor - Son Dakika


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