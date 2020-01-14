Parkta ölü bulunan liseli genç toprağa verildi - Son Dakika

Denizli'nin Kale ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan ve Pamukkale ilçesindeki parkta ölü olarak bulunan 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, dün Kervansaray Mahallesi'ndeki bir parkının içinde bulunan yapay şelalenin beton zeminde ölü olarak bulunan Kerem Kartiz'in (17) cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.

Yapılan otopside çakmak gazından zehirlendiği ve soğuktan etkilenerek öldüğü belirtilen Kartiz'in cenazesi Kale ilçesi Esankaya Mahallesi'ndeki evlerine getirilip helallik alındı.

Daha sonra Esankaya Camisi'nde kılınan vakit namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde ölen gencin babası Hasan Kartiz yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Kale Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kartiz'in sınıf arkadaşı Süleyman Künarcı gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşını kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi.

Kartiz'in ölümünü kabullenemediğini belirten Künarcı, "İyi bir arkadaşımdı. Severdim kendisini, yapacak birşey yok. Ben soğuktan donarak öldüğünü düşünüyorum. Ben çakmak gazından ölebileceğini düşünmüyorum.

Okul arkadaşı Yahya Zeybek ise 12 yıldır arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Ölmeden önce çakmaz gazı çektiğini söylediler. Öyle bir çocuk değildi. Kendi halindeydi çok şaşırdık. Kimse böyle zararlı maddeler kullanmasın. Gençliğini bu şekilde heba etmesinler." diye konuştu.

Olayın geçmişi

Denizli'nin Kale ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Kerem Kartiz'in cesedi, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının içinde bulunan yapay şelalenin bakımını yapan görevliler tarafından beton zeminde hareketsiz halde bulunmuş ve sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Ayrıca Kartiz'in cesedinin yanında 2 tane çakmak gazı tüpü bulunmuştu.