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Parkta oturan çocukları darbedip, cep telefonlarını aldılar - Son Dakika

Parkta oturan çocukları darbedip, cep telefonlarını aldılar

01.02.2022 10:45
Parkta oturan çocukları darbedip, cep telefonlarını aldılar

ADANA'da cerrahi maske ve kapüşonlu Berat Erdoğdu (22) ile Nihat Yağcı (26), parkta oturan B.K.B. (16) ile arkadaşı B.Ç.'yi (16) darbedip cep telefonlarını gasbetti.

ADANA'da cerrahi maske ve kapüşonlu Berat Erdoğdu (22) ile Nihat Yağcı (26), parkta oturan B.K.B. (16) ile arkadaşı B.Ç.'yi (16) darbedip cep telefonlarını gasbetti. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Ocak günü saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan B.K.B. ile arkadaşı B.Ç.'nin yanına gelen 2 kişi, telefonlarını istedi. Direnen iki arkadaş şüphelilerin saldırısına uğradı. Şüpheliler, çocukları dövüp ellerindeki cep telefonlarını alarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Berat Erdoğdu ile arkadaşı Nihat Yağcı olduğunu tespit etti. Seyhan ilçesindeki bir evde saklandıkları belirlenen 2 şüpheli, yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında gasbettikleri cep telefonları da bulundu.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden Berat Erdoğdu ile Nihat Yağcı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi.


Parkta oturan çocukları darbedip, cep telefonlarını aldılar
Parkta oturan çocukları darbedip, cep telefonlarını aldılar
Parkta oturan çocukları darbedip, cep telefonlarını aldılar
Parkta oturan çocukları darbedip, cep telefonlarını aldılar
Parkta oturan çocukları darbedip, cep telefonlarını aldılar
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Çukurova, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Parkta oturan çocukları darbedip, cep telefonlarını aldılar - Son Dakika


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