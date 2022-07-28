Parkta oturan gençleri gülerek dövüp video çektiler - Son Dakika
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Parkta oturan gençleri gülerek dövüp video çektiler

28.07.2022 12:27

Parkta oturan gençleri gülerek dövüp video çektiler Aksaray'da bir grup genç, parkta oturan gençleri bir taraftan gülerek tekme tokat döverken bir taraftan da arkadaşlarına o anların videosunu çektirdi.

Parkta oturan gençleri gülerek dövüp video çektiler

AKSARAY - Aksaray'da bir grup genç, parkta oturan gençleri bir taraftan gülerek tekme tokat döverken bir taraftan da arkadaşlarına o anların videosunu çektirdi.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Selçuklu Parkında yaşandı. Parkta gezen bir grup genç, banklarda oturan gençlerin yanına giderek tekme tokat dayak attı. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen gençler sorgusuz sualsiz bankta oturan ve parkta gezen gençleri darp ederken, diğer taraftan da arkadaşlarına o anları telefon kamerasıyla saniye saniye kaydettirdi. Gençler vücutlarının çeşitli yerlerinden yararlanırken, kendilerini savunmaya çalışsalar da 4-5 gençten dayak yemekten kurtulamadı. Olayı gören park içerisindeki vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Telefon kamerasıyla görüntülenen görüntülerde kavganın başlangıcında bankta oturan gencin yanına giden gençler, "Ne yapıyorsun? Kardeş nasılsın?" diyerek darp etmeye başlıyor. İlk yumruk darbelerinden kurtulmaya çalışan banktaki gençler parkın içine kaçmaya başlarken, önünü kesen diğer gençlerle yumruk yumruğa gençleri darp ediyor. Darp etme esnasında cep telefonu ile o anları saniye saniye görüntüleyen diğer genç ise gülerek o anları kaydediyor. Kavganın sonunda 3 genç darp edilerek yaralandı.

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Selçuklu, Aksaray, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parkta oturan gençleri gülerek dövüp video çektiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parkta oturan gençleri gülerek dövüp video çektiler - Son Dakika
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