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Parkta oturan husumetlisini silahla yaraladı - Son Dakika

Parkta oturan husumetlisini silahla yaraladı

13.09.2021 16:20
Parkta oturan husumetlisini silahla yaraladı, System.String[]

Muğla'nın Ortaca ilçesinde parkta çocuğu ve arkadaşları ile oturan şahıs, husumetlisi olduğu öğrenilen kişi tarafından silahla ateş edilerek yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde parkta çocuğu ve arkadaşları ile oturan şahıs, husumetlisi olduğu öğrenilen kişi tarafından silahla ateş edilerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Enes E. 1,5 yaşındaki çocuğu ve arkadaşları ile birlikte Ortaca Belediyesi arkasında bulunan çay bahçesinde oturduğu sırada yanına daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ferhat B.isimli şahıs geldi. Ferhat B., Enes E. ile aralarında yaşanan husumet hakkında konuşmak istediğini söyledi. Enes E. Ferhat B.'nin konuşma talebini ret edince, Ferhat B.yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Enes E.'ye arka arkaya ateş etti. Enes E. silahtan çıkan kurşunlarla ayağından yaralandı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silah sesi üzerine parka gelerek Ferhat B.'yi gözaltına aldı. Ferhat B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Saldırıda yaralanan Enes E.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Parkta oturan husumetlisini silahla yaraladı

Ortaca Belediyesi, Ortaca, Silah, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parkta oturan husumetlisini silahla yaraladı - Son Dakika


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