Belediye görevlisinin, "Git buradan" dediği adam kendini salıncağa bağladı - Son Dakika

Belediye görevlisinin, "Git buradan" dediği adam kendini salıncağa bağladı

Son Güncelleme: 20.09.2023 22:09

Antalya'da bir parkta oturan Seyid A., temizlik görevlisinin kendisini süpürgeyle ittirip 'Git buradan' dediğini öne sürerek kendini salıncağa bağladı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu Seyid A.'yı ikna edip sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.

Antalya'da öğle saatlerinde parkta oturan bir şahıs, temizlik görevlisinin "Git buradan" lafına sinirlenince kendini salıncağa bağladı. "Ben insan değil miyim" diyerek polis ekiplerine dert yanan şahıs güçlükle ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Belediye görevlisinin, 'Git buradan' dediği adam kendini salıncağa bağladı

"BEN İNSAN DEĞİL MİYİM?"

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2825 Sokak'ta meydana geldi. Çocuk parkında üst kısmı çıplak birinin kendini salıncağa bağladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyid A., polisi görünce, "Ben insan değil miyim?" diyerek gözyaşı döktü.

Belediye görevlisinin, 'Git buradan' dediği adam kendini salıncağa bağladı

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN LAFINA İÇERLEMİŞ

Polisin ne olduğunu anlatmasını istediği Seyid A., parkta otururken temizlik yapan belediye personelinin kendisini süpürgeyle ittirip, "Git buradan" dediğini öne sürdü. Bu sebeple kendisini kötü hissettiğini belirten Seyid A., sağlık ekibinin yardımını ise istemedi. Uzun süre parktan ayrılmamak için direnen Seyid A., sakinleştirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Muratpaşa, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye görevlisinin, 'Git buradan' dediği adam kendini salıncağa bağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye görevlisinin, "Git buradan" dediği adam kendini salıncağa bağladı - Son Dakika
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