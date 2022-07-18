Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı

18.07.2022 22:33
Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı.

Olay, Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Kahveciler Sokak'taki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan Abubekir Ö. ve oğlu Tuğrulbey Ö.'ye (19) kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından bir otomobilden silahla ateş edildi. Baba ve oğlu yaralanırken, otomobilden ateş eden şahıslar kaçtı. Yaralı halde otomobilin peşinden koşan Tuğrulbey Ö. ve yanında bulunan bir kişi, silahlarını çıkararak havaya ateş etti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılardan baba Abubekir Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Tuğrulbey Ö. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Tuğrulbey Ö.'nün havaya ateş ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Zincirlikuyu, Kocaeli, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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